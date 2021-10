Esporte Corinthians busca empate nos acréscimos contra o Red Bull Bragantino O placar com quatro gols refletiu o bom confronto protagonizado pelas duas equipes, que fizeram um jogo aberto e criaram diversas chances

Com um gol já nos acréscimos, o Corinthians conseguiu buscar um empate diante do Red Bull Bragantino neste sábado (2), por 2 a 2, e manteve sua série invicta no Campeonato Brasileiro. A equipe de Sylvinho perdia por 2 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, mas buscou a igualdade com gols de Renato Augusto, aos 44, e Gustavo Mosquito, que entrou no lugar de Willia...