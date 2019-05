Esporte Corinthians bate reservas do Athletico-PR fora de casa e ameniza pressão A vitória fora de casa leva o Corinthians a oito pontos, na oitava colocação, duas posições e um ponto à frente do Athletico-PR

O Corinthians segurou os reservas do Athletico-PR e voltou para casa com a importante vitória por 2 a 0, neste domingo, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado ameniza um pouco a pressão em cima da equipe, que não vencia há três jogos. A atuação, porém, não elimina as críticas ao setor ofensivo. O Corinthians encontrou um gol logo...