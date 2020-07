Esporte Corinthians bate Palmeiras e evita eliminação precoce no Paulista Na última rodada, o Corinthians mede forças com o Oeste na Arena Barueri, na condição de visitante

O Corinthians voltou à disputa do Campeonato Paulista com vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (22) em Itaquera, sem a presença de torcedores no estádio em meio à pandemia do novo coronavírus. O gol alvinegro foi marcado pelo zagueiro Gil, no primeiro tempo. Os corintianos mantêm chances de classificação, enquanto os palmeirenses garantiram a ida às q...