Corinthians bate o Fluminense e iguala pontuação do Palmeiras no Brasileiro

Numa noite em que os medalhões da equipe não tiveram boas atuações, o Corinthians conseguiu superar o Fluminense nesta quarta (13), por 1 a 0, com o um gol do jovem Gabriel Pereira, na Neo Química Arena. Em partida pelo Campeonato Brasileiro, o meia-atacante de 20 anos, revelado no Parque São Jorge e promovido ao time principal em 2020, anotou o segundo gol dele c...