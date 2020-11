Esporte Corinthians bate líder do Brasileiro e afasta a crise A equipe paulista chegou aos 24 pontos e se até pouco tempo atrás parecia destinada a lutar contra o rebaixamento, está agora a três da zona de classificação para a Libertadores

Com a crise mais uma vez rondando o clube após a derrota da última quarta (28) para o América-MG, pela Copa do Brasil, o Corinthians se recuperou. A equipe bateu o líder Internacional, neste sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O placar por 1 a 0 foi obtido com gol de Matheus Davó, escalado pela primeira vez como titular, ainda no primeiro t...