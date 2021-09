Esporte Corinthians atropela Palmeiras e conquista Brasileiro Feminino pela 3ª vez Agora, o Corinthians deixa para trás a Ferroviária (2014 e 2019) e se isola como o maior vencedor do Brasileiro Feminino, com três taças (2018, 2020 e 2021)

Em sua quinta final consecutiva de Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians derrotou o arquirrival Palmeiras por 3 a 1 na noite deste domingo (26), na Neo Química Arena, e conquistou o tricampeonato, a confirmação de sua hegemonia nas disputas entre as mulheres. No primeiro confronto da decisão, a equipe alvinegra venceu por a 1 a 0, com gol de Gabi Portilho, no All...