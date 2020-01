Esporte Corinthians anuncia renovação dos contratos de Gil, Gabriel e Walter Zagueiro e o volante renovaram até dezembro de 2022 e o goleiro assinou novo vínculo até dezembro de 2021

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a renovação dos contratos de Gil, Gabriel e Walter. Os novos vínculos do zagueiro e do volante vão até dezembro de 2022 e o do goleiro termina em dezembro de 2021. Gil retornou ao Corinthians em julho depois de três temporadas no Shandong Luneng, da China. À época, o zagueiro assinou contrato com validade de seis meses, com ...