Esporte Corinthians anuncia renovação de contrato do volante Ralf até o final de 2020 O volante Ralf já levantou oito taças pelo Corinthians desde que foi contratado em 2011 junto ao antigo Grêmio Barueri

Um dos jogadores do atual elenco que mais vestiu a camisa do Corinthians - já são 418 partidas -, o volante Ralf poderá aumentar ainda mais essa marca. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube alvinegro anunciou a renovação de contrato do atleta até o final de 2020, o que vai lhe possibilitar oito anos na equipe de Parque São Jorge. "Pra mim é de suma importância...