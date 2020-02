Esporte Corinthians anuncia oficialmente o atacante Yony González como reforço O jogador de 25 anos, que se destacou pelo Fluminense no ano passado, chega por empréstimo do Benfica, de Portugal

Com sirene na conta oficial nas redes sociais, o Corinthians anunciou oficialmente o atacante Yony González nesta terça-feira. O colombiano já treinava com o elenco do técnico Tiago Nunes desde o final da semana passada e o clube aguardava apenas os detalhes burocráticos para confirmá-lo como reforço. O jogador de 25 anos, que se destacou pelo Fluminense no ano pa...