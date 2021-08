Esporte Corinthians anuncia contratação do meia Willian O jogador assinará com o Corinthians até o fim de 2023, justamente quando se encerra a gestão do presidente Duilio Monteiro Alves

O meia-atacante Willian foi anunciado como reforço do Corinthians. Nesta segunda-feira (30) pela tarde, o Arsenal divulgou a rescisão contratual e deu a notícia de que o jogador voltaria ao clube do Parque São Jorge. Minutos depois, em uma live improvisada no Instagram, o time alvinegro promoveu um encontro virtual entre o reforço e o presidente Duilio Monteiro Alves. A...