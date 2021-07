Esporte Corinthians anuncia contratação do meia Renato Augusto até 2023 O atleta é o segundo reforço do Corinthians nesta temporada. Na semana passada, a diretoria acertou a contratação de Giuliano

A novela protagonizada por Renato Augusto e Corinthians chegou ao fim com um desfecho positivo. De contrato rescindido com o Beijing Guoan, da China, o meia desembarcou em São Paulo e assinou nesta quinta-feira (22) com o clube do Parque São Jorge até o fim da temporada 2023 — quando se encerra o mandato do presidente Duilio Monteiro Alves. Campeão brasileiro pelo C...