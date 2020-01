Esporte Corinthians anuncia a contratação do volante colombiano Victor Cantillo O clube alvinegro acertou com o Junior Barranquilla um contrato por empréstimo até junho de 2021 e compra obrigatória na sequência

A diretoria do Corinthians oficializou nesta quinta-feira a contratação do volante colombiano Victor Cantillo. O jogador já vinha treinando com o restante do elenco desde o início desta semana, quando o grupo iniciou a pré-temporada, mas faltavam documentos para sacramentar a transação. O clube alvinegro acertou com o Junior Barranquilla um contrato por empréstimo ...