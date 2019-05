Esporte Corinthians anuncia a contratação do atacante Everaldo, ex-Fluminense Jogador é a 14ª contratação do time paulista na temporada e só poderá jogar a Série A, pois já entrou em campo pelo Flu na Copa do Brasil e Sul-Americana

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (22) pelas redes sociais a contratação do atacante Everaldo, que estava no Fluminense. O atacante de 24 anos assinou um contrato por quatro temporadas, com vínculo válido até junho de 2023. O clube e o jogador já haviam se acertado há algumas semanas, mas tiveram de esperar o final do vínculo com o Fluminense, que termino...