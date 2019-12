Esporte Corinthians acerta com gremista Luan e deve assinar acordo nos próximos dias O clube paulista deve pagar R$ 20 milhões por 55% dos direitos do atleta e ainda ceder um jogador por empréstimo

O Corinthians acertou a contratação do atacante Luan, do Grêmio. A diretoria e os agentes do jogador chegaram a um acordo, restando agora a assinatura do contrato para o negócio ser oficializado. O clube paulista deve pagar R$ 20 milhões por 55% dos direitos do atleta e ainda ceder um jogador por empréstimo. Ainda não há a definição da diretoria gremista sobre o atl...