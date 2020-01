Esporte 'Corinthians é o time a ser batido no Paulistão', diz Cássio O time estreará na quinta-feira, diante do Botafogo, na Arena Corinthians, em São Paulo

Retomando o posto de capitão do Corinthians, o goleiro Cássio assumiu o tom de liderança da equipe nesta terça-feira e deu recado aos rivais: "o Corinthians é o time a ser batido no Campeonato Paulista". O time estreará na quinta-feira, diante do Botafogo, na Arena Corinthians, em São Paulo. "Não é pressão nenhuma, mas o Corinthians é o time a ser batido, é o atual c...