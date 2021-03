Esporte Corinthians é impedido de voar à Argentina para disputar Libertadores feminina Ao clube, foi oferecido como alternativa uma troca de voo, desta vez saindo nesta quarta (3). O Corinthians aceitou a mudança, no entanto exigiu "garantias de embarque"

A delegação feminina do Corinthians foi impedida de embarcar nesta terça-feira (2) para a Argentina, onde o clube disputará a Libertadores entre os dias 5 e 21 de março - a equipe do Parque São Jorge é a atual campeã da competição. O voo que levaria as corintianas foi cancelado pela companhia aérea Turkish Airlines, sob a justificativa de que cidadãos que estão ...