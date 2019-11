Esporte Coreia do Sul supera Angola e avança às quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 Asiáticos marcam no primeiro tempo, com Minseo Choi, suportam pressão na reta final e se classificam

A Coreia do Sul é a primeira seleção classificada às quartas de final da Copa do Mundo sub-17. Na tarde desta terça-feira (5), os asiáticos venceram Angola por 1 a 0, no estádio Olímpico, em Goiânia. Agora, aguardam o vencedor de Japão x México, que se enfrentarão às 17h30 de quarta (6), no Bezerrão, no Distrito Federal. Classificada como segunda colocada...