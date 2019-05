Esporte Coragem para pontuar fora de casa Técnico quer esmeraldino ousado para tirar o Cruzeiro da zona de conforto, no Mineirão, neste domingo (5). Duelo é válido pela 2ª rodada da Série A

O Goiás tenta, neste domingo (5), tirar o Cruzeiro da zona de conforto diante de sua torcida e pontuar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Às 16 horas, a equipe esmeraldina enfrenta a Raposa, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada da competição. O duelo definirá o clima para a primeira semana cheia de trabalho do técnico Claudinei Oliveira desde a sua chegada, ...