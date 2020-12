Esporte Coração de Maradona pesava meio quilo e estava muito dilatado, diz legista De acordo com o legista, o estado do coração de Maradona era preocupante e estava muito acima do peso normal

O relatório da autópsia de Diego Maradona indica que o coração do craque pesava cerca de 500 g e que estava muito dilatado. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol As. De acordo com o legista, o estado do coração de Maradona era preocupante e estava muito acima do peso normal. Diego Maradona morreu na semana passada por volta de meio-dia, aos 60 anos...