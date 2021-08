Esporte Copa Verde: Vila Nova confirma participação, Atlético-GO e Goiás analisam Clubes goianos foram confirmados no torneio regional pela CBF, mas podem desistir da disputa

Dos três representantes goianos divulgados previamente na Copa Verde 2021, o Vila Nova foi o único que confirmou que participará do torneio regional na temporada. Atlético-GO e Goiás ainda não definiram se vão jogar a competição. A competição tem previsão de início em 13 de outubro e final no dia 1º de dezembro. No sábado (14), a CBF divulgou a tabela básica da Copa Ve...