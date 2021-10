Esporte Copa Verde terá premiação, e Vila Nova define comissão técnica Higo Magalhães comandará a equipe na disputa do torneio regional, que começa nesta quarta-feira (13). Único representante do futebol goiano, o time colorado estreia no dia 21

O Vila Nova definiu que a comissão técnica principal também comandará o time colorado na disputa da Copa Verde, que começa nesta quarta-feira (13). A estreia da equipe goiana, no entanto, será apenas no dia 21. Higo Magalhães revelou em coletiva que será o treinador da equipe e também explicou que os jogadores que serão utilizados vão ser escolhidos conforme avanço do T...