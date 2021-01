Esporte Copa Verde: data choca com Goianão, e CBF deve mudar As duas competições serão disputadas em janeiro e fevereiro

Na tabela divulgada pela CBF para a Copa Verde, as estreias do Atlético-GO e do Vila Nova chocaram com a data da última rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano. Quem deve fazer alterações é a própria entidade nacional no torneio regional. A tabela divulgada foi: 27/1 - 16h: Vila Nova x Palmas ou Real Noroeste 27/1 - 16h: Atlético-GO x rival a defi...