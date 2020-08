Esporte Copa Truck terá público em formato drive-in em Goiânia Autódromo de Goiânia recebe quatro corridas da categoria de caminhões e terá 200 vagas para carros em platô no domingo (16). Veja fotos da localização dos carros

A etapa de Goiânia da Copa Truck terá público em formato drive-in no domingo (16). São 200 vagas para carros no espaço (platô) que fica em frente à curva 1, no final da reta dos boxes. São permitidos apenas dois ocupantes por veículo e o preço do ingresso, por carro, é 200 reais para ficar apenas no drive-in e 300 reais para quem optar também pelo drive-thru de visitação a...