Ex-jogadores de Atlético-GO, Goiânia, Goiás e Vila Nova deram uma pausa nas aposentadorias e voltaram a disputar uma competição depois de anos. Organizada pela Federação Goiana de Futebol (FGF), a Copa Master FGF reúne gerações de ex-atletas das quatro equipes e tem sido marcada por reencontros, muita resenha e competitividade na busca pelo título do torneio, que terá decisão na próxima quarta-feira (1º) no Estádio Olímpico.

Mais do que rever amigos, ex-jogadores dos clubes goianos voltam a viver a rotina e ambiente para a disputa de um jogo. É aí que, junto dos sorrisos, abraços e conversas para colocar o assunto em dia, vêm as dores depois de cada partida.

“Nem fala em dor, não. O relaxante muscular é dobrado depois dos jogos (risos)”, brincou Pituca, ex-volante do Atlético-GO, que hoje trabalha como empresário de jogadores e integra o elenco rubro-negro na Copa Master. “A rotina hoje é diferente daquela quando eu jogava profissionalmente, as dores só aumentam com o tempo. É difícil alguém falar que não sente algo, mas vale a pena”, salientou o rubro-negro.

Para jogar o torneio, a FGF estipulou que todos os ex-jogadores apresentassem atestado médico sobre a condição física de cada inscrito com a liberação para atuar. Todos tiveram de fazer testes de Covid-19, além de o torneio ter o apoio, se necessário, de uma equipe médica no estádio, que não recebeu público por causa da pandemia do coronavírus.

“A melhor parte da competição é rever os amigos, poder participar novamente de um jogo oficial, viver o momento de uma partida de futebol. Entrar em um vestiário, percorrer o caminho até o campo, toda aquela cerimônia de jogo. Enfrentei e fiz história com quase todos que estão jogando, é uma sensação inexplicável estar junto com todos novamente. Só de viver esse ambiente de novo, é motivo para estar alegre”, comentou o meia Tim, que defende o Vila Nova, finalista do torneio, e hoje trabalha como comentarista esportivo.

Os jogos da Copa Master não terminam no apito final. Segundo os ex-jogadores, nos vestiários o papo é longo e muitos saem do estádio para continuar reunidos em outros locais. “Nós, do Goiânia, procuramos estar juntos quase sempre, treinamos, jogamos amistosos. Tentamos participar sempre que tem uma competição master, almoçamos juntos depois dos jogos (da Copa Master)”, contou Bujura, ex-jogador do Goiânia.

“Quando os jogos são nos finais de semana é ainda melhor porque termina o jogo e a galera já se reúne para almoçar. Sentamos e ficamos a tarde inteira resenhando, se deixar”, salientou Lindomar, ex-meia do Atlético.

Aposentar, no entanto, não é desculpa para deixar de fazer atividade física. Mesmo longe da forma física dos tempos de profissional, ex-jogadores contam que mantêm a prática de esportes no dia a dia.

“Não parei de praticar esportes, só não jogava futebol, mas sempre estou em alguma atividade física. Foi intenso o período que joguei, o corpo acostuma com o ritmo. Hoje eu corro, brinco de basquete, de vôlei, faço coisas totalmente diferentes do passado. Gosto de manter a boa qualidade de vida. Esporte é saúde”, complementou o ex-atacante do Goiás, Dimba, um dos artilheiros da Copa Master.

Dos quatro clubes, o Atlético-GO é o que tem o projeto master há mais tempo. São quase 13 anos de equipe. Muitos integrantes, além de atuar no Dragão, jogam society juntos.

“O que não falta é jogador com a competitividade lá em cima, todo mundo leva a sério os jogos da Copa Master e lá na AABB. A única diferença é que no campão nós ficamos mais cansados (risos), mas nunca parei de jogar, gosto muito do clima de disputa. Não deixo de praticar esporte, às vezes gosto de dar uma corrida, faço treinos na academia. É a melhor forma de cuidar da saúde”, reforçou o ex-volante Pituca.

Todos os atletas e treinadores consultados pela reportagem disseram que querem que a Copa Master cresça. Alguns até acreditam que o torneio é uma forma de trazer espetáculo para torcedores, que hoje acompanham os jogos pela internet.

“Hoje, o futebol goiano é bem diferente da época em que a maioria de nós jogava. Com os anos e evolução da tecnologia, o futebol perdeu um pouco da essência. É muito estudo, tático. A Copa Master resgata um pouco do futebol alegre, qualidade técnica é até melhor. Leio os comentários dos torcedores, falam que nós jogamos mais que fulano no time tal, que ciclano de outro time. É divertido. Acho que a Copa Master pode continuar. É uma forma de trazer espetáculo para torcedores que estão carentes”, opinou o ex-meia do Goiânia, Cleitinho, que se formou em Educação Física em 2017, na Universidade Salgado de Oliveira, e atua como professor em um colégio estadual na capital.

Como foi feita a montagem dos times

O torcedor que conferir o quadro ao lado vai perceber que há casos em que um ex-jogador pode ter atuado em mais de um clube e até ter mais identificação com algum rival. As montagens dos elencos foram feitas de maneiras diferentes em Atlético-GO, Goiânia, Goiás e Vila Nova. O único clube que precisou montar um plantel do zero para a disputa da Copa Master foi a equipe colorada.

A tarefa para definir o time do Vila Nova ficou para o ex-meia Cacá e o ex-atacante Christian Lauria. A dupla decidiu dividir a montagem do elenco por gerações, de 1980, de 1990 e dos anos 2000.

“Entrei em contato com o Hugo (Jorge Bravo, presidente do Vila Nova) e ele nos autorizou a jogar a competição em nome do clube. O presidente até nos ajudou na montagem do elenco, indicou alguns nomes. Nossa intenção foi chamar atletas com identificação com o clube, alguns até jogaram em outros, mas viveram grandes momentos no Vila”, contou o ex-meia Cacá. Wando, Leonardo Manzi e Robston foram alguns dos ex-jogadores indicados por Hugo Jorge Bravo.

“A questão da escolha foi simples, o Vila me ligou primeiro. Como eu não estava sabendo antes da Copa Master, aceitei. Ninguém do Atlético-GO me procurou, mas possuo uma identificação recente muito grande com o Vila e, de imediato, decidi jogar pelo clube”, salientou Robston, que tem histórias marcantes no Vila Nova e Atlético.

Dos quatro clubes, o Dragão é o que possui um projeto master há mais tempo. O time é comandado por Jander Marçal. “Eu até quero largar, mas não me deixam (risos). Sou presidente do Master, roupeiro, treinador, diretor de futebol. Faço tudo. Nosso time joga junto há anos, então não foi difícil montar. Todos já se conhecem, o que fizemos de diferente foi chamar dois ex-jogadores de 38 anos, porque nosso time só tem ex-atleta de 40 anos pra cima”, salientou o treinador rubro-negro, que chamou os ex-meias Wesley e Fabinho para integrar o time.

Goiânia e Goiás também já possuem times master montados. O alvinegro tem a equipe há mais tempo, quase cinco anos. O esmeraldino iniciou o projeto no início deste ano para a disputa de um torneio nacional, que teve de ser adiado para setembro - a Copa Legends Futebol.

“Nós montamos o time para a disputa desse torneio, mas foi adiado. O grupo se manteve porque vamos jogar outra competição (master) em setembro, então resolvemos jogar já com o atual elenco na Copa Master”, contou o técnico esmeraldino Edmar Vasconcelos, que treinou Vila Nova e Goiás, quando trabalhou profissionalmente.

No time do Galo que joga a Copa Master, alguns jogadores possuem histórias no Goiás: Tiago Garça, Danilo Goiano e Jonathan. Eles estão no time alvinegro, segundo o técnico do Galo, Fabrício Reis, por terem ficado sem espaço na equipe esmeraldina.

“Da mesma forma que temos atletas que foram revelados pelo Goiânia e jogam em outros clubes, o Rubens Carlos (lateral) atua no Goiás. O Tiago, por exemplo, ficou sem espaço lá no time do Goiás, mas jogou profissionalmente no Goiânia e, por isso, está conosco. Goiás tem jogador demais, são todos bem-vindos no Galo”, salientou Fabrício Reis, técnico do Goiânia, que é ex-zagueiro do clube e campeão goiano da Divisão de Acesso em 1998.

Novas edições serão avaliadas

A Copa Master FGF tem sua primeira edição disputada em 2021, mas, se depender de ex-jogadores, pode continuar e crescer nos próximos anos. A avaliação de personagens de Atlético-GO, Goiânia, Goiás e Vila Nova é de que o projeto deu certo e tem potencial para ficar maior.

“Foi um evento para ver se dava certo, e deu. Escolheram certo os quatro times da capital, lugar centralizado no Estádio Olímpico. Pegou, agora pode aprimorar a ideia. Fazer quem sabe um Campeonato Goiano com dez equipes. Tem os dois de Anápolis, o Crac de Catalão, Goiatuba com muita história e a Aparecidense, por exemplo. É possível pensar em algo maior”, opinou o ex-meia Tim, que joga no Vila Nova.

“Eu gostaria que a Copa Master possa ter mais edições no futuro e cresça. Dá para pensar em um calendário maior, com mais semanas. Foi algo rápido, jogos em cima de jogos, os velhinhos não aguentam jogar sábado, quarta, sábado. Já é difícil para o profissional, imagina para os velhos (risos). A iniciativa foi muito boa, é possível consultar times do interior. Poderá ser um entretenimento legal nos próximos anos”, salientou o ex-meia Lindomar, do Atlético-GO.

A Federação Goiana de Futebol (FGF) disse que o projeto em 2021 foi uma experiência e que vai avaliar repetir o torneio nos próximos anos. “Esse ano foi para conhecer um pouco mais. Temos o projeto de crescer, mas vamos fazer avaliações”, frisou o presidente da FGF, André Pitta.