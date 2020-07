Esporte Copa do Nordeste terá lives com shows de forró antes das finais entre Bahia e Ceará Ideia foi unir duas paixões, música e futebol, em um único ambiente. As atrações, antes dos dois jogos, serão produzidas em formato de live com uma hora de duração, cada

A Copa do Nordeste, cujas finais entre Bahia e Ceará começam neste sábado (1º), terão shows de forró antes dos dois jogos. Como aquecimento para torcedores em casa, serão transmitidas via YouTube apresentações com bandas identificadas com os estados finalistas do regional. Na primeira partida, a atração será o cearense Jonas Esticado. No jogo de volta, marcado para a...