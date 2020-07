Esporte Copa do Mundo de 2022 começará no dia 21 de novembro, diz Fifa Fase de grupos terá duração de 12 dias, com quatro partidas por dia nos seguintes horários de Brasília: 7h, 10h, 13h e 16h, a depender da existência do horário de Verão

A Fifa anunciou, na manhã desta quarta-feira (15), o cronograma de jogos da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar. O primeiro duelo da fase de grupos da competição acontecerá no dia 21 de novembro (uma segunda-feira), no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor. A grande final, por sua vez, será realizada no dia 18 de dezembro (um domingo), no Estádio Intern...