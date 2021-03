Esporte Copa do Brasil: Vila Nova busca equilíbrio para avançar Time colorado enfrenta o Atlético-BA, nesta quarta-feira (17), às 17 horas, em Alagoinhas-BA

O técnico Wagner Lopes busca o equilíbrio entre os setores do Vila Nova para que o time colorado não seja surpreendido na primeira fase da Copa do Brasil. Depois da goleada sobre o Iporá, no Estadual, o treinador acredita que o Tigre precisa evoluir taticamente e nas ideias de jogo que ele entende de futebol para superar o Atlético-BA, nesta quarta-feira (17), pelo torn...