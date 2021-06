Esporte Copa do Brasil: Vila Nova é eliminado após nova derrota para o Bahia Time colorado foi novamente superado, por 1 a 0, pela equipe tricolor e terá apenas a disputa da Série B do Brasileiro no restante da temporada 2021

A temporada 2021 do Vila Nova possui, agora, apenas a Série B do Brasileiro como competição a ser disputada pela equipe colorada. Pela Copa do Brasil, na quarta-feira (9), o Tigre se despediu do torneio nacional no estádio Pituaçu, em Salvador, com derrota, novamente por 1 a 0 para o Bahia e parou na 3ª fase da competição ao ser superado no agregado por 2 a 0. O time tri...