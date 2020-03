Esporte Copa do Brasil: veja datas e horários dos jogos de Atlético-GO e Goiás Apenas os jogos de ida foram marcados pela CBF. Partidas de volta serão nos dias 18 e 19 de março, mas ainda não foram detalhadas

A CBF divulgou as datas e horários dos jogos de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O Atlético-GO enfrenta o São José-RS, em casa, na próxima quarta-feira (11). O Goiás joga fora, no dia seguinte, quinta-feira (12), no Rio. As duas partidas serão no mesmo horário, às 21h30. Os jogos da volta, que serão na semana seguinte, ainda não tiveram datas e horários detalhados. Por causa disso...