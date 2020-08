Esporte Copa do Brasil tem 25% dos times da Série A e maior campeão fora Vale lembrar que 11 times, sendo dez da Série A, já estão garantidos nas oitavas de final: Fortaleza, Athletico, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, RB Bragantino e Cuiabá

Mal chegou à terceira fase e a Copa do Brasil já ficou para trás no caminho de 25% dos times da elite do futebol brasileiro. Com a rodada desta quarta-feira (26), agora são cinco equipes da elite que já deram adeus ao torneio de mata-mata. Quem também se despediu foi o Cruzeiro, maior vencedor da história da competição, que atualmente disputa a Série B. O primei...