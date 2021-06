Esporte Copa do Brasil: Técnico do Vila Nova lamenta chances perdidas em derrota Treinador reconheceu que o Bahia criou chances, mas disse que o time colorado também teve volume ofensivo para empatar o primeiro jogo

O técnico Wagner Lopes acredita que, no mínimo, o primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Bahia deveria ter terminado empatado. O resultado, porém, foi de vitória do time tricolor por 1 a 0, com gol de Rodriguinho. O treinador explicou, em coletiva depois da derrota, que os dois times criaram para ambos marcarem no OBA. Ele, no entanto, vê o confronto em aberto p...