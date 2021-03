Esporte Copa do Brasil Sub-20: Atlético-GO é eliminado, nos pênaltis, pelo São Raimundo-RR São Raimundo enfrentará o Vasco, que goleou o Planaltina-DF, por 6 a 0

Nos pênaltis, o Atlético-GO foi eliminado da Copa do Brasil Sub-20, na tarde desta quarta-feira (10), pelo São Raimundo-RR, em partida disputada no Estádio Canarinho, em Boa Vista-RR. Após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe roraimense foi mais eficiente nas penalidades e venceu o time atleticano por 6 a 5 - na primeira série de cinco cobranças, houve igualdade d...