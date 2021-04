O lateral direito Dudu está de volta ao Atlético-GO na partida decisiva da noite desta quinta-feira (15), às 21h30, na Arena Joinville, em Joinville-SC. 0 Dragão decide a vaga à 3ª fase da Copa do Brasil diante do Joinville. Se houver empate, a classificação será definida nas penalidades. O jogador considera o jogo difícil, mas entende que o Dragão precisa ter intensidade e "dar o máximo nos 90 minutos", para evitar os pênaltis.

"Temos de nos impor. Temos de jogar como se fosse um jogo em casa. É uma decisão, temos de resolver nos 90 minutos, não queremos ir para os pênaltis. Acho que pênalti é uma parte que deixa você muito ansioso, às vezes você não está focado mentalmente para uma decisão nos pênaltis. Temos totais condições de resolver nos 90 minutos, vamos fazer o possível e o necessário para sair com uma vitória nos 90 minutos", comentou Dudu.

Ele foi revelado no Figueirense, um dos adversários do Joinville no futebol catarinense. Dudu lembra que só uma vez atuou na Arena Joinville, e vê o Atlético-GO com totais condições de vencer e se classificar à próxima fase. Depois do Figueirense, o jogador se transferiu para o Inter, no qual pouco atuou.

No início do ano passado, ele foi emprestado pelo colorado gaúcho ao Dragão. "Fui bem feliz aqui, na minha passagem no Figueirense, no profissional. Joguei aqui uma vez só, na Arena Joinville. Na época em que joguei, acho que fui muito bem no jogo. É um estádio muito agradável, um campo muito bom e espero que esteja em boas condições para desenvolvermos o nosso melhor futebol", descreveu Dudu, que deve retornar à equipe no lugar de Arnaldo.

O regulamento da Copa do Brasil, na 2ª fase, não é visto com justo e ideal pelos atleticanos, pois não há nenhuma vantagem na definição da vaga, como o critério do ranking nacional. Por isso, o Atlético terá de decidir a vaga fora e, caso ocorra empate, decide nos pênaltis.

"Creio que será o confronto mais difícil que vamos jogar até o momento. Temos de estar concentrados, jogar com muita intensidade os 90 minutos. Por ser um jogo só, temos de dar o máximo nos 90 minutos, porque pode ser que amanhã nós não tenhamos mais a Copa do Brasil. Então, temos de fazer o que for possível para sair daqui classificados", ressaltou Dudu.