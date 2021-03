Esporte Copa do Brasil: jogo do Jaraguá é vetado por prefeitura de Volta Redonda Município carioca informou que suspensão de jogos da Copa do Brasil são para evitar a circulação de pessoas nas cidade em meio à pandemia da Covid-19

A prefeitura de Volta Redonda decidiu vetar a disputa de jogos da Copa do Brasil na cidade carioca em meio à pandemia da Covid-19. A CBF na segunda-feira (22) confirmou que três partidas do torneio nacional seriam disputadas no Estádio Raulino de Oliveira, entre elas o jogo do Jaraguá contra o Manaus, mas nesta terça-feira (23) o prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) ...