Esporte Copa do Brasil: Jaraguá e Goianésia não terão desfalques por Covid-19 Rivais do Vale do São Patrício estreiam no torneio nacional neste final de semana

Jaraguá e Goianésia não terão desfalques por casos positivos nos respectivos elencos para os jogos da 1ª fase da Copa do Brasil. Gavião da Serra e Azulão do Vale terá força máxima para encarar Manaus e CRB, respectivamente. Os exames do Jaraguá foram feitos na segunda-feira (22) e o clube recebeu os resultados na terça-feira (23). Foram 32 testes, todos negativos...