Esporte Copa do Brasil: Goiás conhecerá adversário nesta quinta-feira (5) Time esmeraldino aguarda vencedor de Vasco x ABC. Ordem dos mandos será definida por sorteio

Após ganhar do Santo André, fora de casa, o Goiás aguarda para conhecer seu adversário na 3º fase da Copa do Brasil. Será definido na noite desta quinta-feira (5), com o duelo entre Vasco x ABC. Antes disso, o alviverde já vai saber se decidirá vaga na 4ª fase em casa ou não. Sorteio às 15 horas, na sede da CBF, no Rio, também nesta quinta, irá definir a ordem dos man...