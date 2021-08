Esporte Copa do Brasil: Athletico-PR bate Santos e sai na frente por vaga na semi Goleiro santista foi destaque do time do Santos no jogo, mas não evitou derrota do Peixe para o Furacão

Na segunda metade da década de 1980, o torcedor santista se acostumou com a brincadeira de que quando o goleiro Rodolfo Rodríguez fechava o gol, o time perdia de pouco. No máximo, empatava. Duas décadas mais tarde, João Paulo encarna o papel do uruguaio. Ele foi mais uma vez o destaque da equipe, segurou a barra da defesa, apareceu quando foi possível, mas o Sant...