Esporte Copa do Brasil: após sorteio, cinco goianos confiam em avançar Dos representantes do Estado, três jogarão 1ª fase fora, com vantagem do empate

Os goianos na Copa do Brasil preveem dificuldades, mas confiam em avançar à 2ª fase do torneio. Atlético, Goiás e Vila Nova jogam como visitantes e, se empatarem, garantem a classificação. Jaraguá e Goianésia serão mandantes e terão de vencer para seguir.Será a primeira vez na história que o futebol goiano terá cinco representantes na Copa do Brasil. O estreante é o...