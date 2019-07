Esporte Copa América reúne torcedores de várias nacionalidades em final surpresa Peruanos não imaginavam ver sua seleção na decisão. Família uruguaia se decepcionou com eliminação, mas não abriu mão de assistir à final

A final da Copa América não foi exclusiva para torcedores brasileiros e peruanos no Maracanã. A movimentação no estádio representava muito mais do que, simplesmente, torcer. O espetáculo, a festa antes, durante e depois, o palco da decisão, o amor pelo futebol, o desejo por um jogo recheado de estrelas. Todos esses ingredientes se misturaram e formaram o público deste d...