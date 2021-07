Esporte Copa América: nova cepa é detectada em amostras do torneio Duas amostras apontam variante que ainda não tinha sido mapeada no País. Seleções jogaram em Goiânia. Órgãos de saúde goianos não informam dados locais

Uma nova variante do coronavírus foi identificada no Brasil pela primeira vez em duas amostras de casos positivos da Copa América, após sequenciamento genético (processo para identificação das cepas do vírus) feito pelo Instituto Adolfo Lutz, com sede em São Paulo. São dois casos da variante B.1.621 entre 12 exames realizados pelo instituto - um na delegação da Colômbia e o...