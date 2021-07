Esporte Copa América: no CT do Atlético-GO, Argentina fecha preparação para semi

Um treinamento fechado da Argentina, no CT do Atlético-GO, na tarde desta segunda-feira (5), encerrou a programação de jogos e treinos das seleções sul-americanas durante a passagem da Copa América por Goiânia. Os argentinos encerraram a agenda de preparação para o jogo decisivo na noite desta terça-feira (6), pela semifinal da Copa América, diante da Colòmbia, no Estádio M...