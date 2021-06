Esporte Copa América: Goiânia receberá sete jogos, todos no Olímpico Serão cinco jogos da fase de grupos, sendo um da seleção brasileira, e duas partidas das quartas de final no estádio goianiense

A Conmebol divulgou na noite desta quarta-feira (2) a tabela da Copa América 2021. Em Goiânia, uma das quatro sedes do torneio, serão sete jogos disputados no Estádio Olímpico: cinco partidas da fase de grupos e duas das quartas de final. A estreia na praça esportiva goianiense será entre Paraguai x Bolívia, no dia 14 de junho, às 21 horas. A final será no Maracanã, n...