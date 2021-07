Esporte Copa América: festa da Argentina e de Messi na final em imagens

O sábado (10) no Maracanã foi de Lionel Messi e da Argentina. O primeiro título pela seleção do camisa 10 eleito seis vezes o melhor jogador do mundo foi conquistado no Rio com vitória sobre o Brasil por 1 a 0, gol de Dí Maria. É o 15º título da Copa América da equipe albiceleste.