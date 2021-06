Esporte Copa América: convocações são divulgadas e desfalcam clubes brasileiros Todas as dez seleções que disputarão o torneio continental publicaram as escolhas dos técnicos

Assim como já tinha feito o Brasil, todas as outras nove seleções divulgaram as listas finais de convocados para a Copa América, que começa no próximo domingo. Técnicos de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela definiram quais serão os jogadores que representarão seus países na competição continental.As listas finais geram cala...