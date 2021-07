Esporte Copa América com duelo de luxo na final Em competição contestada, clássico Brasil x Argentina eleva relevância da decisão

O maior clássico do futebol sul-americano e um dos maiores do esporte mundial definirá quem será o campeão da controversa Copa América de 2021, disputada em meio à pandemia do coronavírus e alvo de críticas. No Maracanã com público equivalente a 10% da capacidade do estádio, a seleção brasileira, liderada por Neymar, recebe o time argentino, que tem Lionel Messi como estr...