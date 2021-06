Esporte Copa América: Colômbia e Venezuela treinam em Goiânia Capital goiana recebe novas delegações após partida entre Paraguai e Bolívia

Após a primeira partida como sede desta Copa América 2021, entre Paraguai e Bolívia, Goiânia já recebe as delegações das próximas seleções que estarão em campo no Estádio Olímpico, na próxima quinta-feira (17). Colômbia e Venezuela realizaram treinos nas dependências do Atlético-GO. A seleção venezuelana deixou Brasília, onde foi derrotada pelo Brasil na estreia,...