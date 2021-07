Esporte Copa América: Brasil tem tempos distintos, mas supera Peru e vai à final Com gol de Lucas Paquetá, seleção brasileira faz o suficiente para eliminar peruanos e disputar a segunda final consecutiva da Copa América

Com gol solitário do meia Lucas Paquetá, a seleção brasileira derrotou o Peru, por 1 a 0, e confirmou classificação para a final da Copa América 2021. O time brasileiro fez um primeiro tempo brilhante, mas viu a equipe adversária endurecer na segunda etapa e correu riscos na noite desta segunda-feira (5), no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. O time d...