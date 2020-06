Esporte Coordenador técnico deixa o Atlético-GO e vai trabalhar na Arábia Saudita No clube, Rafael Cotta montou um projeto de reorganização das escolinhas e estava trabalhando no banco de dados do Atlético

Enquanto anunciava a contratação do técnico Vagner Mancini, o Atlético-GO contabilizava uma saída no departamento de futebol. O coordenador técnico do clube, Rafael Cotta, aceitou uma proposta para trabalhar no futebol árabe e será auxiliar do técnico André Gaspar no Al Hazm. No Atlético-GO, Cotta chegou em 2014, como analista de desempenho do técnico Wagner Lopes....