Esporte Coordenador médico da CBF diz que medidas para volta são para a saúde de todos Sobre testes nos jogadores, Jorge Pagura contou que ouviu mais de 100 médicos e diversas associações para finalizar o protocolo

Coordenador médico do protocolo nacional da CBF, Jorge Pagura revelou nesta sexta-feira (15) que, mesmo sem qualquer previsão de retorno do futebol no Brasil, a entidade está seguindo à risca as orientações de cada Estado, município e do governo federal para a saúde de todos os envolvidos no esporte. Em entrevista no Instagram, ele garantiu que nada vai ser mais seguro d...