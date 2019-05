Esporte Coordenador, Edu Gaspar vai trocar a seleção pelo Arsenal após a Copa América Sua saída poderá criar uma disputa na CBF, justamente por causa do substituto. Tite teria preferência por Duílio Monteiro Alves, atual diretor de futebol do Corinthians e com quem ele trabalhou no clube paulista

Edu Gaspar vai deixar a seleção brasileira depois da Copa América. Ele aceitou a proposta do Arsenal, para ser diretor de futebol do clube inglês. Na CBF desde junho de 2016, quando assumiu a coordenação das seleções, Edu tem contrato até o fim da Copa do Mundo do Catar, mas decidiu aproveitar a oportunidade de trabalhar no futebol europeu. O coordenador e a CBF evi...